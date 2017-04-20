В Мариуполе пиротехники нашли и обезвредили порядка 160 взрывоопасных предметов

19 апреля пиротехнические расчеты ГСЧС изъяли и обезвредили 161 взрывоопасный предмет на территории Мариуполя - 7 гранат РДГ-33 и 120 единиц боеприпасов калибром 7,62 и 14 патронов калибра 5,45 и 20 других взрывоопасных предметов времен II-й Мировой войны.



Спасатели напоминают: при нахождении взрывоопасных предметов (далее ВОП) категорически запрещается брать их в руки, наносить по ним удары, пытаться разобрать ВОП. Такие предметы нельзя переносить или перекатывать с места на место, а тем более бросать их в костер или разводить над ними пламя. Категорически запрещено собирать и сдавать взрывоопасные предметы как металлолом. Об опасной находке граждане должны сообщить в Службу спасения по телефону «101».