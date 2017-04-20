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Рубрика: Новости Мариуполя
20-04-2017, 10:20
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В Мариуполе пиротехники нашли и обезвредили порядка 160 взрывоопасных предметов

19 апреля пиротехнические расчеты ГСЧС изъяли и обезвредили 161 взрывоопасный предмет на территории Мариуполя - 7 гранат РДГ-33 и 120 единиц боеприпасов калибром 7,62 и 14 патронов калибра 5,45 и 20 других взрывоопасных предметов времен II-й Мировой войны.

Спасатели напоминают: при нахождении взрывоопасных предметов (далее ВОП) категорически запрещается брать их в руки, наносить по ним удары, пытаться разобрать ВОП. Такие предметы нельзя переносить или перекатывать с места на место, а тем более бросать их в костер или разводить над ними пламя. Категорически запрещено собирать и сдавать взрывоопасные предметы как металлолом. Об опасной находке граждане должны сообщить в Службу спасения по телефону «101».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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