На Донетчине для библиотечного фонда хотели закупить «сомнительные» книги

Закупка книг для пополнения библиотечного фонда Марьинки через Отдел культуры и туризма Марьинской районной государственной администрации (РГА) была приостановлена в связи с замечаниями по перечню закупаемой литературы. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский на своей странице в Facebook.



Он отметил, что из 125 книг на украинском языке было всего семь: «Моя дорога птахо», «Коні і поні. 50 найвідоміших видів», «Комахи. 50 найвідоміших видів», «Собаки. 50 найвідоміших видів», «Метелики. 50 найвідоміших видів», «Дикі квіти. 50 найвідоміших видів», «Динозаври. 50 навідоміших видів». Художественная литература на украинском была представлена только одной книгой.



При этом Жебривский подчеркнул, что в Украине есть "сотни хороших издательств, достойных авторов и достойных книг".



«Это недопустимо, чтобы за государственные средства (70 тысяч гривен), для прифронтового города во время российской агрессии покупали такую, извините, «печатную продукцию». Большинство книг издано в России, а о тематике книг даже не хочется говорить - сплошные «тайные наслаждения», «супружеские игры», «брачные ночи» и «танцы с варежкой», - написал Павел Жебривский.



Торги должны были состоятся 20 апреля, но их отменили, а сотрудника, который отвечал за формирование перечня литературы на закупку, уволили.