Переплату за отопление придется вернуть государству

Потребители с субсидией, которые экономили на отоплении и использовали меньше тепла, остатки на своих счетах потеряют. Как пояснили на горячей линии Кабмина, переплату за центральное отопление спишут полностью, а тем, кто отапливает дома и квартиры газом, на счету оставят сумму, эквивалентную 100 кубам голубого топлива (на данный момент 680 гривен). Об этом пишет Сегодня.



Субсидию украинцам назначают на два периода: отопительный и неотопительный сезон. В холодный период года государство выделяет на субсидии больше денег, чтобы компенсировать стоимость отопления. Семьи же, которым положены субсидии, за коммуналку платят круглый год фиксированную сумму – не больше определенного процента от своего дохода.



Сама субсидия назначается на социальные нормы потребления. Например, для семьи, которая отапливает дом газом, на каждый квадратный метр жилплощади субсидия покрывает 5,5 кубометров газа. В доме площадью 70 квадратов это 385 кубов на месяц. Если вместо 385 использовать 300 кубометров, за отопительный сезон накопится переплата в 4046 гривен.



Еще в прошлом году чиновники обещали, что переплату списывать не будут – ее перенесут на следующие месяцы для того, чтобы у украинцев был стимул экономить. "Если люди не использовали всю норму ресурсов на семью, сэкономленные средства субсидии остаются на счетах семьи и могут быть использованы в последующие месяцы, в том числе и для погашения обязательной части платежа", – заявлял в июле 2016-го министр соцполитики Андрей Рева.



Переплату за воду, газ и электроэнергию (если их не используют для отопления) действительно перенесут на следующий месяц, а вот переплату за отопления – просто спишут. "Если вы отапливаете дом или квартиру газом, на счету оставят сумму эквивалентную 100 кубометрам газа. Если у вас переплата по центральному отоплению – все деньги спишут со счета и вернут в бюджет", – пояснили на горячей линии Кабмина.



По словам вице-премьера Павла Розенко, на такой шаг государство пошло из-за сложной экономической ситуации. При этом чиновник соглашается: такая система лишает украинцев мотивации экономить.



Если в отопительном сезоне субсидия была назначена с опозданием, и переплата – это собственные деньги, которые заплатили до скидки, "сэкономленные средства", как заявили в Минсоцполитики, не тронут.