На Донетчине только 3 мусорных полигона отвечают нормам экобезопасности: один из них - в Мариуполе

В Донецкой области определили 26 «организованных» мест удаления бытовых отходов, расположенных на подконтрольной украинской власти территории. Данные места определил Департамент экологии и природных ресурсов Донецкой ОВГА, руководствуясь законодательством Украины. Специалисты обладминистрации провели мониторинг полигонов ТБО.



Как сообщили в пресс-службе Донецкой ОВГА, максимально нормам экологической безопасности соответствуют:

региональный полигон ТБО в Краматорске, который находится на балансе КП «Донецкий региональный центр обращения с отходами»;

полигон ТБО в Курахово КП «Городская служба единого заказчика» (Марьинский р-н);

действующий полигон ТБО в Левобережном районе Мариуполя КП «Полигон ТБО».

Отмечается, что указанные объекты построены в соответствии с действующими строительными нормами, обеспечивают защиту окружающей среды, а именно имеют противофильтрационные экраны, которые обеспечивают защиту почвы и грунтовых вод. Также на данных объектах проводится мониторинг состояния окружающей природной среды.



Другие городские и районные полигоны или свалки ТБО в большинстве частично соответствуют нормам экологической безопасности. Самой распространенной проблемой является отсутствие защитного экрана и проекта строительства. Также на большинстве объектов наблюдаются нарушения правил эксплуатации, а именно отсутствие ограждения, весов, обвалования.



Контроль состояния компонентов окружающей среды осуществляют полностью или частично на всех 26 объектах.