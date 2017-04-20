В Мариуполе неизвестный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Мариупольского отдела полиции Николай Побойный.
Присшествие произошло вчера в Левобережном районе по улице Азовстальская, когда ребенок вошел в подъезд, возвращаясь из школы. акт насилия был совершен неестественным способом. О случившемся в полицию сообщили родители пострадавшей девочки.
Злоумышленник находится в розыске. Фоторобот и информация о разыскиваемом разослана экипажам патрульной полиции и сотрудникам Национальной полиции.
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- В Мариуполе изнасиловали малолетнего ребенка: преступник в розыске
Рубрика: Происшествия
20-04-2017, 12:12
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В Мариуполе изнасиловали малолетнего ребенка: преступник в розыске
В Мариуполе неизвестный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Мариупольского отдела полиции Николай Побойный.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»