Полиция Мариуполя обнародовала фоторобот насильника 11-летней девочки

Как мы уже писали ранее, вчера в Мариуполе неизвестный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. На розыск и задержание злоумышленника ориентирован весь личный состав полиции.



В установлении личности насильника правоохранители также просят помощи у мариупольцев. В настоящее время составлен его фоторобот и приметы.

Мужчина на вид 45-50 лет, рост примерно 175-180 см., глаза голубые, волосы средней длины, с проседью и залысинами.



Был одет: в вязаную кофту серого цвета, куртку кожаную черного цвета, темно-синие джинсы.



В случае получения любой информации, относительно указанного преступника, или его задержания немедленно сообщить по тел.: 0629-57-98-02, 099-366-96-56 ГУНП в Донецкой области, 097-526-93-22, 098-225-54-71 Левобережное ОП ЦИП или по телефону 102.