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Рубрика: Новости Мариуполя
20-04-2017, 13:36
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Полиция Мариуполя обнародовала фоторобот насильника 11-летней девочки

Как мы уже писали ранее, вчера в Мариуполе неизвестный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. На розыск и задержание злоумышленника ориентирован весь личный состав полиции.

В установлении личности насильника правоохранители также просят помощи у мариупольцев. В настоящее время составлен его фоторобот и приметы.

Мужчина на вид 45-50 лет, рост примерно 175-180 см., глаза голубые, волосы средней длины, с проседью и залысинами.

Был одет: в вязаную кофту серого цвета, куртку кожаную черного цвета, темно-синие джинсы.

В случае получения любой информации, относительно указанного преступника, или его задержания немедленно сообщить по тел.: 0629-57-98-02, 099-366-96-56 ГУНП в Донецкой области, 097-526-93-22, 098-225-54-71 Левобережное ОП ЦИП или по телефону 102.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»