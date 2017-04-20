Для обучения в высших учебных заведениях Украины абитуриентам из неподконтрольных территорий больше не обязательно иметь сертификат о прохождении ВНО, аттестат или свидетельство об окончании среднего образования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Поступать в вузы такие абитуриенты смогут через образовательные центры "Донбасс - Украина", которые будут работать с 19 июня по 30 сентября на базе перемещенных с неподконтрольных территорий вузов, а также находящихся на территории Донецкой и Луганской областей, в Киеве и Харькове.
"Абитуриент, который не имеет свидетельства/аттестата, обращается в один из этих центров для прохождения годового оценивания, государственной итоговой аттестации и поступления в вуз по упрощенной процедуре", - сообщают в МОН.
Для этого необходимо лишь выбрать один из образовательных центров, лично подать заявление, заполнить образовательную декларацию и сдать два экзамена ГИА (украинский язык и история Украины) и вступительный экзамен, установленный учебным заведением.
С подробной информацией о поступлении по упрощенной процедуре можно ознакомиться здесь.
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Абитуриенты из неподконтрольного Донбасса могут поступить в вузы по упрощенной процедуре
Для обучения в высших учебных заведениях Украины абитуриентам из неподконтрольных территорий больше не обязательно иметь сертификат о прохождении ВНО, аттестат или свидетельство об окончании среднего образования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»