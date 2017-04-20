Как сообщали «Мариупольские новости» ранее, в Центральном районе во время спецоперации была задержана группа вымогателей, которая требовала от частного предпринимателя 20 000 долларов.
По информации пресс-службы прокуратуры, в группировку входили 2 граждан Украины, 2 граждан Российской Федерации и 1 гражданин Австрии. По ходатайству прокуратуры всем фигурантам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Досудебное расследование продолжается.
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- В Мариуполе на 2 месяца арестовали банду долговых «вышибал», среди которых граждане Украины, России и Австрии
Рубрика: Новости Мариуполя
20-04-2017, 14:26
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В Мариуполе на 2 месяца арестовали банду долговых «вышибал», среди которых граждане Украины, России и Австрии
Как сообщали «Мариупольские новости» ранее, в Центральном районе во время спецоперации была задержана группа вымогателей, которая требовала от частного предпринимателя 20 000 долларов.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»