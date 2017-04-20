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Рубрика: Новости Мариуполя
20-04-2017, 14:50
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Завтра мариупольские кладбища проверят взрывотехники

Полиция на кладбищах Мариуполя начнёт обеспечивать безопасность горожан в поминальные дни с проверки кладбищ на отсутствие взрывчатки. Обследовать территорию взрывотехники начнут завтра в 10 утра. Об этом на брифинге сообщил начальник Мариупольского отедла полиции Николай Побойный.

Кроме того, на охрану правопорядка выйдут 350 правоохранителей, а на крупных кладбищах города с 21 по 23 апреля патрулирование будет осуществляться круглосуточно.

Также места массовых скоплений горожан будут охранять экипажи патрульной полиции. Правоохранители обратились к жителям с просьбой не злоупотреблять в эти дни алкоголем, а водителям воздержаться от его употребления полностью.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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