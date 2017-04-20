Завтра мариупольские кладбища проверят взрывотехники

Полиция на кладбищах Мариуполя начнёт обеспечивать безопасность горожан в поминальные дни с проверки кладбищ на отсутствие взрывчатки. Обследовать территорию взрывотехники начнут завтра в 10 утра. Об этом на брифинге сообщил начальник Мариупольского отедла полиции Николай Побойный.

Кроме того, на охрану правопорядка выйдут 350 правоохранителей, а на крупных кладбищах города с 21 по 23 апреля патрулирование будет осуществляться круглосуточно.

Также места массовых скоплений горожан будут охранять экипажи патрульной полиции. Правоохранители обратились к жителям с просьбой не злоупотреблять в эти дни алкоголем, а водителям воздержаться от его употребления полностью.