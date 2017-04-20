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Рубрика: Новости Донбасса
20-04-2017, 15:56
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Под Донецком произошел взрыв на территории очистных сооружений

В поселке Ларино, что в 24 км от Донецка, прогремел взрыв на территории очистных сооружений КП «Донецкгорводоканал». Здесь взорвался артснаряд.

«В результате тления торфа в иловом отстойнике, предположительно, произошла детонация артиллерийского снаряда калибром 152 мм», - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

Отмечается, что здания и сооружения не повреждены.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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