В Мариуполе произошло два ДТП, в которых пострадали дети

Сегодня в Мариуполе после обеда, примерно в одно и то же время, произошли ДТП, в которых травмировались 10-летний мальчик и 15-летняя девушка, сообщили в полиции.



Так, на улице Митрополитская иномарка на пешеходном переходе сбила школьника. По словам водителя, ребенок выбежал перед автобусом, который стоял по правой полосе. Автомобиль двигался со стороны проспекта Строителей в направлении улицы Куприна.



Другое ДТП произошло по бульвару Шевченко на перекрестке с улицей Кирпичной. Автомобиль "Дэу" не пропустил и сбил девушку, которая в это время вышла из трамвая.

Пострадавших забрала скорая помощь, полицейские документируют последствия аварий.



Решается вопрос об открытии уголовных производств по ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.