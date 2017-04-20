Олег Скрипка считает, что нужно создать гетто для граждан, неспособных выучить украинский

Известный украинский музыкант, лидер группы ВВ Олег Скрипка высказался об украинском языке и гражданах, которые им не владеют. Цитаты из его интервью приводит «Украинская правда».



«Люди, которые не могут выучить украинский язык, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с проблемами, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ"», - заявил он.



Также музыкант отметил, что хотел бы, чтобы украинский язык преобладал в обществе. При этом Скрипка подчеркнул, что это лишь его личный взгляд.



«Я не государственный деятель, я мечтатель, максималист. Я хотел бы жить в полностью украиноязычной культурной среде. Вокруг себя я это реализую - я общаюсь с лучшими украинцами, я беру на работу в свой штат украиноязычных профессионалов. Если люди не владеют украинским, они имеют полное право искать работу в других краях», - добавил он.