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Рубрика: Новости Мариуполя
20-04-2017, 17:26
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Низкий уровень мобильности: жители Мариуполя мало ездят в другие области Украины

Мариупольцы очень мало ездят по Украине. Как показал результат опроса, проведенного Международным республиканским институтом, лишь около 35% горожан ездят в Киев, 20-25% - в соседние Днепровскую, Запорожскую и Харьковскую области, и только 10% мариупольцев бывали в западной Украине. В большинстве областей жители нашего города не были вообще.

"Это очень показательный критерий. Он еще раз подчеркивает, что наш город находится в логистическом тупике. У нас нет скоростных поездов, и ехать в Киев или западную Украину около суток люди не могут физически. Так как это долго, неудобно и часто нет билетов на необходимое направление", - отметил мэр Вадим Бойченко.

Городской голова подчеркнул, что этот вопрос поднимал уже на всех уровнях и подписал петицию к Президенту по вопросу улучшения сообщения в Мариуполь, которую инициировала молодежь нашего города.

Напомним, мариупольская молодежь подала электронную петицию Президенту Украины, а также запустила флеш-моб в социальных сетях с хэштегом #MRPLconnection. Мэр Мариуполя также присоединился к флеш-мобу.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Документ опубликован на сайте Мариупольского горсовета для ознакомления


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Редакция «Мариупольских новостей»