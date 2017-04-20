Низкий уровень мобильности: жители Мариуполя мало ездят в другие области Украины

Мариупольцы очень мало ездят по Украине. Как показал результат опроса, проведенного Международным республиканским институтом, лишь около 35% горожан ездят в Киев, 20-25% - в соседние Днепровскую, Запорожскую и Харьковскую области, и только 10% мариупольцев бывали в западной Украине. В большинстве областей жители нашего города не были вообще.

"Это очень показательный критерий. Он еще раз подчеркивает, что наш город находится в логистическом тупике. У нас нет скоростных поездов, и ехать в Киев или западную Украину около суток люди не могут физически. Так как это долго, неудобно и часто нет билетов на необходимое направление", - отметил мэр Вадим Бойченко.



Городской голова подчеркнул, что этот вопрос поднимал уже на всех уровнях и подписал петицию к Президенту по вопросу улучшения сообщения в Мариуполь, которую инициировала молодежь нашего города.



Напомним, мариупольская молодежь подала электронную петицию Президенту Украины, а также запустила флеш-моб в социальных сетях с хэштегом #MRPLconnection. Мэр Мариуполя также присоединился к флеш-мобу.