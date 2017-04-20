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Рубрика: Новости Мариуполя
20-04-2017, 17:53
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В Мариуполе из-за похолодания сократили уроки в некоторых школах

В Мариуполе не будут закрывать школы из-за похолодания. Как сообщила директор департамента образования Светлана Добровольская, в этом нет необходимости, так как в большинстве учебных заведений температурный режим соответствует санитарному регламенту.

Только в некоторых школах из-за снижения температуры в помещениях внесены изменения в работу, а именно сократили уроки до 30-35 минут. Это сделано в ОШ №17, 36, 64, СШ №46 и УВК №1.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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