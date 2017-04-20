В Мариуполе отчим избил и едва не задушил 13-летнюю девочку из-за немытой посуды

В полицию поступило сообщение от медиков, к которым за помощью обратилась 13-летняя школьница. Девочка рассказала, что ее избил отчим, хватал за шею и пытался душить. Позже к правоохранителям обратилась и мать девочки, которая также стала жертвой дебошира, сообщили в пресс-службе полиции.



На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они выяснили, что конфликт начался на почве немытой посуды, которую должна была убрать девочка. К словесным оскорблениям глава семейства подключил кулаки. Когда же на защиту дочери стала жена, досталось и ей.



Мужчину ждет и административная, и уголовная ответственность.



В полиции отметили, что ранее указанная семья в поле зрения правоохранителей не попадала и на учете в социальных службах города не находилась.