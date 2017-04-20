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Рубрика: Новости Мариуполя
20-04-2017, 18:26
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Бои под Мариуполем: морпехов пытаются вытеснить с занимаемых позиций

Несмотря на "режим тишины", на передовой не прекращаются вооруженные провокацит против украинских военных. В частности, под огнем находятся укрепления морпехов в Широкино, обстрелы практически не прекращаются, сообщает пресс-центра штаба АТО.

"Перемирия как такового вообще нет. Кроме стрелкового оружия, бьют из СПГ, РПГ, минометов и БМП. В целом противник совершенно не стесняется применять оружие всех калибров, которое есть в его распоряжении, даже самоходные артиллерийские установки", - рассказал командир отделения морской пехоты.

По его словам, противники пытаются вытеснить украинские подразделения из Широкино, однако морпехи успешно отражают все атаки.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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