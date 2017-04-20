Насильника девочки задержали в Мариуполе: им оказался злостный рецидивист

Как мы уже писали ранее, вчера на Левобережье Мариуполя неизвестный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Над установлением местонахождения злоумышленника работал весь личный состав местной полиции и патрульные.



По фотороботу предполагаемого преступника правоохранители тщательно проверяли каждого, кто был похож на него. В течение 24 часов подозреваемый был задержан. Им оказался 45-летний житель Левобережного района трижды судимый за аналогичные правонарушения. Последний раз вышел из тюрьмы в феврале 2016 года.

"Преступление совершил недалеко от собственного дома. За «мишенью» следил вблизи учебного заведения, выискивая девочку, которая будет возвращаться домой одна. Когда жертва была выбрана, преследовал ее до подъезда, заскочил следом и пригрозил расправой, если закричит. Для доведения плана до конца мужчина повел несовершеннолетнюю на самый высокий этаж, а спустя 10 минут убежал", - рассказали в полиции.



У задержанного изъяты вещественные доказательства - нож и одежда. Он пояснил свои действия болезнью. Имеет ли мужчина психические расстройства и сколько жертв на его счету - установит следствие и соответствующие экспертизы.



Открыто уголовное производство. Насильнику грозит до 15 лет лишения свободы.