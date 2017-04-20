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Рубрика: Новости Мариуполя
20-04-2017, 19:27
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В пределах Мариуполя перенесут один из блокпостов и жители смогут ездить на Старокрымское кладбище без досмотра

Согласно распоряжению городского головы в городе проведена подготовка к поминальным дням. Коммунальные предприятия отремонтировали подъездные дороги к кладбищам, очистили территории от мусора, установили дополнительные контейнеры и биотуалеты, завезли воду, сообщили в пресс-службе горсовета.

По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Петра Чекера, на балансе КП Комбината коммунальных предприятий 16 кладбищ. На сегодняшний день все работы по подготовке к поминальным дням выполнены.

Для безопасности на дорогах, до крупных кладбищ (Новотроицкого и Старокрымского) установят дополнительные дорожные знаки. Движение транспорта будут регулировать сотрудники полиции. Петр Чекер отметил, что на Запорожской трассе перенесут блокпост. Таким образом, жители смогут ездить на Старокрымское кладбище без досмотра.

В поминальные дни департамент транспорта и связи обеспечил дополнительный транспорт. Подробную информацию можно посмотреть здесь.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»