В пределах Мариуполя перенесут один из блокпостов и жители смогут ездить на Старокрымское кладбище без досмотра

Согласно распоряжению городского головы в городе проведена подготовка к поминальным дням. Коммунальные предприятия отремонтировали подъездные дороги к кладбищам, очистили территории от мусора, установили дополнительные контейнеры и биотуалеты, завезли воду, сообщили в пресс-службе горсовета.



По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Петра Чекера, на балансе КП Комбината коммунальных предприятий 16 кладбищ. На сегодняшний день все работы по подготовке к поминальным дням выполнены.



Для безопасности на дорогах, до крупных кладбищ (Новотроицкого и Старокрымского) установят дополнительные дорожные знаки. Движение транспорта будут регулировать сотрудники полиции. Петр Чекер отметил, что на Запорожской трассе перенесут блокпост. Таким образом, жители смогут ездить на Старокрымское кладбище без досмотра.



В поминальные дни департамент транспорта и связи обеспечил дополнительный транспорт. Подробную информацию можно посмотреть здесь.