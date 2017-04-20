Согласно распоряжению городского головы в городе проведена подготовка к поминальным дням. Коммунальные предприятия отремонтировали подъездные дороги к кладбищам, очистили территории от мусора, установили дополнительные контейнеры и биотуалеты, завезли воду, сообщили в пресс-службе горсовета.
По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Петра Чекера, на балансе КП Комбината коммунальных предприятий 16 кладбищ. На сегодняшний день все работы по подготовке к поминальным дням выполнены.
Для безопасности на дорогах, до крупных кладбищ (Новотроицкого и Старокрымского) установят дополнительные дорожные знаки. Движение транспорта будут регулировать сотрудники полиции. Петр Чекер отметил, что на Запорожской трассе перенесут блокпост. Таким образом, жители смогут ездить на Старокрымское кладбище без досмотра.
В поминальные дни департамент транспорта и связи обеспечил дополнительный транспорт. Подробную информацию можно посмотреть здесь.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- В пределах Мариуполя перенесут один из блокпостов и жители смогут ездить на Старокрымское кладбище без досмотра
В пределах Мариуполя перенесут один из блокпостов и жители смогут ездить на Старокрымское кладбище без досмотра
Согласно распоряжению городского головы в городе проведена подготовка к поминальным дням. Коммунальные предприятия отремонтировали подъездные дороги к кладбищам, очистили территории от мусора, установили дополнительные контейнеры и биотуалеты, завезли воду, сообщили в пресс-службе горсовета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
Завтра мариупольские кладбища проверят взрывотехники
С 21 по 23 апреля крупные кладбища города будут патрулировать круглосуточно
В Мариуполе за 1 гривну предоставили помещения вузам-переселенцам
Это минимальная арендная ставка
Редакция «Мариупольских новостей»