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Рубрика: Новости Мариуполя
20-04-2017, 20:25
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Неизвестные в Мариуполе осквернили братскую могилу воинов: памятник оперативно отреставрировали

Братская могила воинов 130-й Таганрогской дивизии, которая находится на старом Успеновском кладбище, подверглась акту вандализма. Скульптуру «Скорбящая мать» и надгробную плиту неизвестные разрисовали и нанесли надписи: «Смерть ворогам».

Памятник в оперативном порядке отреставрировали. Об этом сообщил депутат городского совета Андрей Федай на своей странице в Facebook. По его мнению, могилу осквернили провокаторы, которые хотели посеять вражду между мариупольцами.

«Пришлось внепланово и срочно реставрировать братскую могилу. Какие-то моральные вырожденцы, а скорее специально подготовленные люди, сделали грязную провокацию», - отметил Федай.

Отметим, в братской могиле погребены солдаты и офицеры, погибшие при освобождении Мариуполя в 1943 году. На плите высечены имена 21 воина.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»