Специалисты назвали оптимальный срок обеспечения энергобезопасности Мариуполя

Чтобы обеспечить бесперебойное снабжение Мариуполя электроэнергией, необходимо время. Специалисты назвали оптимальный срок выполнения работ.



Так, по словам и.о. начальника Днепровской энергосистемы Валерия Гапонова, для строительства альтернативной современной высоковольтной линии протяжённостью более 20 километров от подстанции Азовская до Мариуполя понадобится 6 месяцев, а на изготовление автоматического трансформатора для линии уйдёт 11 месяцев.

При этом для выполнения указанных работ нужна разработка проекта, его утверждение и подготовка экономических обоснований, что займёт в самом оптимальном варианте от 2 до 2,5 лет.



Таким образом, при благоприятном стечении всех факторов полная энергобезопасность Мариуполя может быть обеспечена не ранее чем через три года.