Кого сегодня в Мариуполе оставят без воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 21 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 19:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- Пр. Строителей 165-171
- д/сад №157 по ул. Бахмутской
- пер Нахимова 3-7
- ул.Казанцева 14-18
- Пр.Нахимова 174-196
- ул.Апатова 139-147
- ул.Бахчиванджи 1-7
- Д/сад №49
- школа "Лингва"
- ул.Московская 47-89
- пер.О.Кошевого 49-62
- пер.Подольский 1-1
- пер.Полтавский 9-22
- ул.З.космодемьянской 29-40
- проезд.Панфилова 1-8
- пер.Московский 16-34
- ул.Панфилова 29-44
- ул.Тульская 30-47
- пер.Межевой 18-26.