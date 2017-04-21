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Рубрика: Новости Мариуполя
21-04-2017, 08:00
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Кого сегодня в Мариуполе оставят без воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 21 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 19:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • Пр. Строителей 165-171
  • д/сад №157 по ул. Бахмутской
  • пер Нахимова 3-7
  • ул.Казанцева 14-18
  • Пр.Нахимова 174-196
  • ул.Апатова 139-147
  • ул.Бахчиванджи 1-7
  • Д/сад №49
  • школа "Лингва"
  • ул.Московская 47-89
  • пер.О.Кошевого 49-62
  • пер.Подольский 1-1
  • пер.Полтавский 9-22
  • ул.З.космодемьянской 29-40
  • проезд.Панфилова 1-8
  • пер.Московский 16-34
  • ул.Панфилова 29-44
  • ул.Тульская 30-47
  • пер.Межевой 18-26.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»