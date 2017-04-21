«Азов» опровергает свою причастность к осквернению братской могилы в Мариуполе

Как сообщалось ранее, в Мариуполе осквернили могилу военных, погибших в городе в военное время. «Примитивно расписали знаками и символами одного из воинских подразделений, расположенного в городе. Пытались столкнуть лбами, посеять вражду, вызвать ненависть. Не получилось у вас. Вам не поверили. Мариуполь уже не тот. Мариуполь был, есть и будет украинским! А могилку давно было надо освежить!)» - сообщил в Facebook сообщил депутат горсовета от «Оппозиционного блока» Андрей Федай.

При этом на могиле была символика, похожая на ту, которую использует полк «Азов» и политическая партия, созданная на его основе. Однако в «Национальном корпусе» заявляют, что не имеют отношения к осквернению могилы, передают «Новости Донбасса».

«Мы политическая партия, а не какая-то банда. Все наши акции описаны на наших официальных ресурсах и нам нет никакого смысла делать что-то подобное, - подчеркнула пресс-секретарь «Национальный корпус. Мариуполь» Наталья Соловьева. - Мы подозреваем, что это все спланировано заранее и, скорее всего, будет продолжаться, и всё так же будут скидывать на нас, но все наши мероприятия вы можете увидеть на наших официальных страницах».