Жебривский: на Донетчине в результате обстрелов обесточены 5 населенных пунктов

В Донецкой области в результате обстрелов повреждена линия электропередач «Орловка-Колхозная». На данный момент обесточено 5 населенных пунктов Ясиноватского района: Орловка, Ластивчине, Семеновка, Петровское и Бердичи.

Глава Донецкой ВГА Павел Жебривский уточнил, что Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме. В Авдеевке свет есть, но для экономии электроэнергии пришлось отключить уличное освещение.

Украинская сторона в СЦКК готовит запрос на коридор и режим «тишины», чтобы сегодня с утра начать восстановление линий электропередач.