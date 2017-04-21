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Рубрика: Новости Донбасса
21-04-2017, 08:58
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Жебривский: на Донетчине в результате обстрелов обесточены 5 населенных пунктов

В Донецкой области в результате обстрелов повреждена линия электропередач «Орловка-Колхозная». На данный момент обесточено 5 населенных пунктов Ясиноватского района: Орловка, Ластивчине, Семеновка, Петровское и Бердичи.

Глава Донецкой ВГА Павел Жебривский уточнил, что Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме. В Авдеевке свет есть, но для экономии электроэнергии пришлось отключить уличное освещение.

Украинская сторона в СЦКК готовит запрос на коридор и режим «тишины», чтобы сегодня с утра начать восстановление линий электропередач.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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