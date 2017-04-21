В Украину идет циклон «Петер»

На Украину надвигается активный балканский циклон «Петер», поэтому синоптики предупреждают: потепления не ждите. Более того – в ближайшие дни погода ухудшится.

Об этом рассказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Так, уже сегодня погодные условия будут ухудшаться в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

В этих областях прогнозируют сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра до скорости 15-20 м/с.