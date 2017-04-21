Более 60% мариупольцев доверяют мэру

Международный Республиканский Институт обнародовал рейтинг, согласно которому 60% жителей Мариуполя доверяют городскому голове Вадиму Бойченко и его команде.

Так, мариупольцы довольны качеством полученных услуг, уровнем знаний чиновников по вопросам, с которыми обращались горожане, отношением сотрудников к жителям, улучшением общественной безопасности, повышением имиджа города и прозрачностью работы власти. При этом недовольство вызывает время ожидания в учреждениях, сообщает пресс-служба горсовета.

«Жители Мариуполя доверяют тому, что видят результат. Это очень важно для нас. Нас выбрали, и мы обязаны работать так, чтобы удовлетворить потребности горожан. Мы хорошо знаем, над чем нам надо еще работать, и движемся в этом направлении. Социология еще раз обозначила задачи для нас», - подчеркнул городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.