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Рубрика: Новости Мариуполя
21-04-2017, 10:17
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Более 60% мариупольцев доверяют мэру

Международный Республиканский Институт обнародовал рейтинг, согласно которому 60% жителей Мариуполя доверяют городскому голове Вадиму Бойченко и его команде.

Так, мариупольцы довольны качеством полученных услуг, уровнем знаний чиновников по вопросам, с которыми обращались горожане, отношением сотрудников к жителям, улучшением общественной безопасности, повышением имиджа города и прозрачностью работы власти. При этом недовольство вызывает время ожидания в учреждениях, сообщает пресс-служба горсовета.

«Жители Мариуполя доверяют тому, что видят результат. Это очень важно для нас. Нас выбрали, и мы обязаны работать так, чтобы удовлетворить потребности горожан. Мы хорошо знаем, над чем нам надо еще работать, и движемся в этом направлении. Социология еще раз обозначила задачи для нас», - подчеркнул городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Документ опубликован на сайте Мариупольского горсовета для ознакомления


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Редакция «Мариупольских новостей»