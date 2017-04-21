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Рубрика: Происшествия
21-04-2017, 10:27
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[Фото]

В центре Мариуполя столкнулись две машины

Сегодня на пересечении проспекта Мира и улицы Осипенко, возле горбольницы №3, произошло дорожно-транспортное происшествие: дорогу не поделили два автомобиля.

В результате никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Обе аварии произошли сегодня после обеда примерно в одно и то же время


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