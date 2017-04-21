В центре Мариуполя столкнулись две машины

Сегодня на пересечении проспекта Мира и улицы Осипенко, возле горбольницы №3, произошло дорожно-транспортное происшествие: дорогу не поделили два автомобиля.
В результате никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители.
Сегодня на пересечении проспекта Мира и улицы Осипенко, возле горбольницы №3, произошло дорожно-транспортное происшествие: дорогу не поделили два автомобиля.
В результате никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители.
Обе аварии произошли сегодня после обеда примерно в одно и то же время
Сейчас машину нашли, а вот злоумышленника – нет