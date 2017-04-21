vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1576 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
21-04-2017, 11:17
Просмотров: 399
Комментариев: 0
[Видео]

В Киеве решают проблемы горячей воды, отопления и субсидий Мариуполя

Как сообщали «Мариупольские новости» ранее, с 1 апреля в Мариуполе досрочно завершили отопительный сезон, а также отключили горячую воду. Причина тому – огромные долги «Теплосети» перед «Нафтогазом». А вчера стала известна неприятная для получателей субсидий информация: переплату за отопление экономные абоненты потеряют, из-за сложной экономической ситуации государство заберет со счетов все накопленные деньги.

Сегодня мэр Мариуполя Вадим Бойченко отправился в Киев решать эти проблемы. Он встретился с заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Эдуардом Кругляком и рассказал ему о долгах «Теплосети» и возмущении получателей субсидий.

«Мы полностью действуем согласно договоренностям. Кончился договор на поставку газа - мы прекратили отопительный сезон. Вынуждены были выключить и горячую воду. Мы будем выполнять все условия и жители, понимая проблемы, также платят по счетам на высоком уровне, но долги не становятся меньше», - отметил Вадим Бойченко.

Также о проблемах Мариуполя в Верховной Раде рассказал нардеп Сергей Матвиенков. В Киеве обещают помочь представителям власти и местным жителям.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе из-за похолодания сократили уроки в некоторых школах

Закрывать учебные заведения не будут, в большинстве - температурный режим в норме

Похолодало, но в Мариуполе пока не будут включать отопление

В случае необходимости могут начать отапливать лишь некоторые учреждения


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»