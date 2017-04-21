В Киеве решают проблемы горячей воды, отопления и субсидий Мариуполя

Как сообщали «Мариупольские новости» ранее, с 1 апреля в Мариуполе досрочно завершили отопительный сезон, а также отключили горячую воду. Причина тому – огромные долги «Теплосети» перед «Нафтогазом». А вчера стала известна неприятная для получателей субсидий информация: переплату за отопление экономные абоненты потеряют, из-за сложной экономической ситуации государство заберет со счетов все накопленные деньги.

Сегодня мэр Мариуполя Вадим Бойченко отправился в Киев решать эти проблемы. Он встретился с заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Эдуардом Кругляком и рассказал ему о долгах «Теплосети» и возмущении получателей субсидий.

«Мы полностью действуем согласно договоренностям. Кончился договор на поставку газа - мы прекратили отопительный сезон. Вынуждены были выключить и горячую воду. Мы будем выполнять все условия и жители, понимая проблемы, также платят по счетам на высоком уровне, но долги не становятся меньше», - отметил Вадим Бойченко.

Также о проблемах Мариуполя в Верховной Раде рассказал нардеп Сергей Матвиенков. В Киеве обещают помочь представителям власти и местным жителям.