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Рубрика: Новости Мариуполя
21-04-2017, 11:34
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Мариупольские пограничники устроили стрельбу

На протяжении недели для пограничников Мариупольского отряда морской охраны проводились учебные стрельбы. Бойцы отрабатывали свои навыки стрельбы с разных дистанций и положений, сообщает пресс-служба горсовета.

Так, в учениях приняли участие моряки-пограничники корабля «Оникс», военнослужащие отдела специальных действий на воде, корабля морской охраны 3 ранга «Донбасс», дивизиона катеров морской охраны и управления отряда.

Кроме того, фельдшер отделения охраны здоровья провел занятия по оказанию первой медицинской помощи.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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