Мариупольские пограничники устроили стрельбу

На протяжении недели для пограничников Мариупольского отряда морской охраны проводились учебные стрельбы. Бойцы отрабатывали свои навыки стрельбы с разных дистанций и положений, сообщает пресс-служба горсовета.
Так, в учениях приняли участие моряки-пограничники корабля «Оникс», военнослужащие отдела специальных действий на воде, корабля морской охраны 3 ранга «Донбасс», дивизиона катеров морской охраны и управления отряда.
Кроме того, фельдшер отделения охраны здоровья провел занятия по оказанию первой медицинской помощи.