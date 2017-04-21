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Рубрика: Культура
21-04-2017, 11:55
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Мариупольский сборник «По живому» поразил жителей запада Украины

После Всеукраинского литературного фестиваля в Запорожье, встреч с публикой в Киеве, Одессе и Луцке презентация мариупольского проекта «По живому. Околовоенные дневники» прошла в Творческом центре «Световид» города Коломыи.

По инициативе коломыйской общественной активистки, переселенки из Донбасса Ольги Золотарёвой состоялась встреча жителей города с организатором создания сборника, известным мариупольским поэтом Оксаной Стоминой, одним из авторов книги Алексеем Чупой – поэтом и прозаиком из Макеевки, который с 2014 года является вынужденным переселенцем. Также в программе вечера участвовал львовский журналист Сергей Лащенко, занимающийся темой объединения жителей востока и запада Украины.

Гости презентации тепло встретили выступление Оксаны Стоминой и Алексея Чупы, которые прочли свои стихи из двуязычного сборника и рассказали об идее его создания.

Отметим, что в сборник вошли дневниковые заметки, стихи, проза, картины и фотографии 30 авторов с двух сторон линии разграничения. Из них пятеро поэтов, трое художников и фотограф представляют Мариуполь. Участники проекта опубликовали в книге свои впечатления о трагических событиях, происходящих на Донбассе.

Зрители выразили свою поддержку людям, находящимся в эпицентре противостояния на востоке страны, и с большим сопереживанием отнеслись к душевной боли, переданной авторами сборника "По живому. Околовоенные дневники". Организаторы встречи в Коломые передали в подарок мариупольскому городскому голове Вадиму Бойченко книгу о своём городе.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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