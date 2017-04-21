На Донетчине перед поминальными днями обследовали более 100 кладбищ: все они полностью безопасны

Перед поминальными днями спасатели Донецкой области усиленно проверяют кладбища региона, чтобы не допустить трагедии и обезопасить мирных жителей, которые соберутся почтить память погибших родственников.
По информации пресс-службы ГСЧС Донетчины, уже обследовано более 100 кладбищ. Особое внимание уделяют захоронениям, которые находятся в «серой зоне». «Все кладбища, которые уже проверены, являются безопасными для посещения. На данный момент работы по обследованию местности продолжаются», - говорят спасатели.
Также мирным жителям напомнили правила поведения в случае выявления взрывоопасных предметов.