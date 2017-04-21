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Рубрика: Новости Донбасса
21-04-2017, 14:01
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Обнародована карта участков для разминирования на Донбассе

Начальник координационной группы по противоминной деятельности штаба АТО Сергей Зубаревский на пресс-конференции в Краматорске обнародовал согласованную карту участков Донбасса, которые нуждаются в разминировании. Очистить от боеприпасов необходимо около тысячи гектаров территорий.

«В прошлом году было проведено техническое обследование этих районов и составлена соответственно схема по очищению этих территорий… Есть некоторые отдельные участки, но все они определены, занесены в базу данных и, как говорится, поставлены в очередь в зависимости от того, какую важность эти участки представляют для народного хозяйства и с точки зрения безопасности населения, которое живет в этих районах», - отметил Сергей Зубаревский.

В разминировании примут участие гуманитарные организации.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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