Обнародована карта участков для разминирования на Донбассе

Начальник координационной группы по противоминной деятельности штаба АТО Сергей Зубаревский на пресс-конференции в Краматорске обнародовал согласованную карту участков Донбасса, которые нуждаются в разминировании. Очистить от боеприпасов необходимо около тысячи гектаров территорий.

«В прошлом году было проведено техническое обследование этих районов и составлена соответственно схема по очищению этих территорий… Есть некоторые отдельные участки, но все они определены, занесены в базу данных и, как говорится, поставлены в очередь в зависимости от того, какую важность эти участки представляют для народного хозяйства и с точки зрения безопасности населения, которое живет в этих районах», - отметил Сергей Зубаревский.

В разминировании примут участие гуманитарные организации.