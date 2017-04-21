ПриватБанк – финансовая «чёрная дыра» Украины?

Во время проведения „круглого стола“ в Вашингтоне глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева сообщила о предварительных результатах аудиторской проверки деятельности ПриватБанка, сказав, что результаты отчёта E&Y оказались гораздо хуже ожидаемых Нацбанком.

«Это ещё не официально опубликованный отчёт E&Y. Конечно, как глава Национального банка, я уже видела предварительный результат. И этот результат даже ещё хуже, чем раньше. 143 млрд. грн. это не все потери, которые получит наше государство из-за всех неправильных действий и фрода этого банка. Последняя фрод-сделка "ПриватБанка" была размером 16 млрд грн. Государство, возможно, покроет 30 млрд. грн. в этом банке, но, к сожалению, результат, который вы увидите вскоре, может быть выше», - заявила Гонтарева.

Далее глава банка рассказала о намерении НБУ произвести необходимые расчёты, а что касается самой докапитализации, то ею должно заниматься Министерство финансов Украины. «Мы согласуем с министром финансов, когда изучим все цифры E&Y, и после этого мы решим, какую именно сумму внесём в этот банк. Это будет в конце этого месяца. И вы увидите, как это работает в Украине», - подчеркнула глава регулятора.

Стоит напомнить, что 21 декабря 2016 года буквально за 72 часа ПриватБанк был национализирован, озвученной причиной чего стала невозможность Привата выполнить программу докапитализации.

При этом НБУ и Минфин настаивали, что переход учреждения в государственную собственность является единственно возможным вариантом спасения финансового учреждения.

После этого капитал уже национализированного ПриватБанка увеличивался несколько раз за счёт государственного бюджета (хотя ещё до национализации этот банк пользовался у регулятора повышенной благосклонностью, ведь государственный бюджет регулярно „служил“ у ПриватБанка „донором“, в отличие от остальных финансовых учреждений Украины).

Таким образом, начиная с декабря 2016года, ПриватБанк докапитализировался государством тремя траншами на 116,8 миллиардов гривен (в 2017 году – на 9,8 миллиардов гривен), в том числе за счёт выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 25,8 миллиардов гривен.

Этого, видимо, оказалось недостаточно. Теперь, по словам Гонтаревой, требуется следующая докапитализация на 30 миллиардов. Чёрная дыра расширяется…

Сообщается, что финальная цифра докапитализации будет согласована в конце апреля Министерством финансов и Национальным банком Украины.