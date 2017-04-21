В мариупольском ЦНАПе перестали выдавать биометрические паспорта

С 6 апреля в связи со следственными действиями СБУ по всей Украине центры предоставления административных услуг перестали выдавать ID-карты и загранпаспорта. Биометрические документы на сегодняшний день не выдает и мариупольский ЦНАП, сообщает пресс-служба горсовета.

ID-карту можно оформить в паспортных отделах Государственной миграционной службы по месту регистрации, а загранпаспорт – в любом паспортном отделении ГМС в Донецкой области. Их адреса и телефоны можно найти ЗДЕСЬ.

Ранее оформленные паспорта в Центре предоставления административных услуг можно будет получить в территориальных подразделениях ГМС по предварительному согласованию администратора с заявителем даты и времени получения документа.