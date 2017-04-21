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Рубрика: Новости Мариуполя
21-04-2017, 15:51
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[Фото]

В Мариуполе на проезжей части нашли замерзшего ребенка

На днях на проезжей части в Мариуполе прохожая заметила полуторагодовалого малыша. Он был одет лишь в колготки и легкую кофту и в любой момент мог попасть под колеса автомобиля. Женщина забрала мальчика и вызвала правоохранителей.

Как сообщают патрульные полицейские, как только стражи порядка прибыли на место происшествия – к ним подбежала мать малыша. Заплаканная женщина рассказала, что ушла в магазин и не закрыла входную дверь, а сына оставила на отца. Муж не заметил, как мальчик открыл дверь и выбежал на улицу.

Патрульные отправились домой к женщине, чтобы убедиться, что это действительно ее ребенок. Документы проверили, а с родителями провели профилактическую беседу.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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