В Мариуполе на проезжей части нашли замерзшего ребенка

На днях на проезжей части в Мариуполе прохожая заметила полуторагодовалого малыша. Он был одет лишь в колготки и легкую кофту и в любой момент мог попасть под колеса автомобиля. Женщина забрала мальчика и вызвала правоохранителей.

Как сообщают патрульные полицейские, как только стражи порядка прибыли на место происшествия – к ним подбежала мать малыша. Заплаканная женщина рассказала, что ушла в магазин и не закрыла входную дверь, а сына оставила на отца. Муж не заметил, как мальчик открыл дверь и выбежал на улицу.

Патрульные отправились домой к женщине, чтобы убедиться, что это действительно ее ребенок. Документы проверили, а с родителями провели профилактическую беседу.