Трассу возле Мелекино наконец отремонтируют

Участок трассы Мариуполь-Урзуф возле Мелекино наконец отремонтируют. Как рассказал председатель Мангушской районной администрации Дмитрий Черница, из государственного бюджета уже выделили деньги, сейчас выбирают подрядчика, передает mariupol.tv.

Планируется, что победителя тендера объявят в мае, и в этом году уже начнутся ремонтные работы. Правда, Дмитрий Черница просит не рассчитывать на быстрый результат: в лучшем случае работы завершат к концу 2018 года.

Напомним, дорога начала разрушаться уже давно. Сейчас здесь образовался огромный разлом и пассажирские дороги по этой дороге не ездят.