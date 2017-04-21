В Мариуполе показали работы львовских художников, проработавших более 16 лет в США

В художественном музее им. А.И. Куинджи открылась выставка львовских художников Владимира и Екатерины Немиры «Чувство образа» в рамках культурного проекта «Единение. Восток-Запад».

По словам заведующей музея Татьяны Були, открывшей выставку, здесь представлено 50 живописных полотен и скульптурных работ львовских мастеров. Она рассказала о жизни и творческом пути авторов.

Владимир Немира родился в 1949 году, окончил отделение керамики Львовского художественного института, но всегда ощущал себя станковым живописцем. Настоящее развитие неклассического мышления пришло, когда Владимир Немира оказался на американском континенте. Там впервые он стал создавать картины, руководствуясь философией абстрактного экспрессионизма. Возвращение на родину в 2008 году, почти через 20 лет, стало важнейшим жизненным шагом.

Его картины нынешнего периода творчества – живопись состояний и впечатлений, интуиции и фантазии, ассоциативного мышления и философского символизма. Архитектурные пейзажи Владимира Немиры определяет многоликая структурно-пластическая коллизия, колористический диалог, в котором находят понимание пространство и объекты, которые наполняют его. На полотнах Владимира Немиры архитектура оживает, в ней живет современность, но есть место и для давно прошедшего, существует контакт внешнего и внутреннего.

Немира Екатерина родилась в 1952 году, образование получила во Львовском институте прикладного и декоративного искусства. Работала в художественной мастерской львовской керамико-скульптурной фабрики, вела студию изобразительного искусства во Дворце пионеров. Позже были выставки в Голландии, Италии, Франции, России. 16 лет Екатерина вместе с супругом Владимиром провела в Америке, где они создали галерею и студию, организовали школу украиноведения. Кроме того, Екатерина преподавала в Кентском университете (штат Огайо), 13 лет вела украиноязычную радиопрограмму. На выставке представлены скульптурные работы художницы.

Владимир и Екатерина Немира - участники международных, зарубежных и республиканских выставок. Их работы находятся в различных собраниях и частных коллекциях в Украине и в ближнем и дальнем зарубежье.

Выставка львовских мастеров будет работать в художественном музее им. А.И. Куинджи до 28 мая.