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Рубрика: Новости Мариуполя
21-04-2017, 17:47
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В Мариуполе на 2 месяца перекроют дорогу

В связи с проведением ремонтных работ по замене водовода по ул. Бахчиванджи с 25 апреля по 25 июня будет перекрыто движение транспорта (две полосы) в стороны ул. Флотской, сообщает пресс-служба горсовета.

Движение троллейбусного маршрута №1 будет организовано направлением пл. Освобождения – ул. Громовой (троллейбусное депо №4).

Жители пос. Кировка и ул. Флотской смогут доехать до центра города на коммунальном автобусном маршруте №12 «пос. Моряков – Центральный рынок».

Расписания движения троллейбусного маршрута №1 и коммунального автобусного маршрута №12 будут размещены на сайте Мариупольского городского совета.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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