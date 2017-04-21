vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1498 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
21-04-2017, 18:29
Просмотров: 356
Комментариев: 0

Студенческому общежитию Мариуполя подарили водонагревательное оборудование

Сегодня в рамках проекта «Обеспечение качественной питьевой водой, улучшение санитарных условий и информирование по вопросам гигиены общин, пострадавших в результате конфликта в Донецкой области Украины» ЮНИСЕФ и ADRA Украины передали общежитию ПГТУ специализированное водонагревательное оборудование.

Речь идет о двух пластинчатых теплообменниках ФП-22, четырех фланцевых осадочных фильтрах, двенадцати регуляторах «Баттерфляй» и двадцати четырех стальных фланцах. Общая стоимость оборудования – 130 тысяч гривен.

Председатель мариупольского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) София Попович заверила, что организация и дальше будет помогать мариупольцам.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»