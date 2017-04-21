Студенческому общежитию Мариуполя подарили водонагревательное оборудование

Сегодня в рамках проекта «Обеспечение качественной питьевой водой, улучшение санитарных условий и информирование по вопросам гигиены общин, пострадавших в результате конфликта в Донецкой области Украины» ЮНИСЕФ и ADRA Украины передали общежитию ПГТУ специализированное водонагревательное оборудование.

Речь идет о двух пластинчатых теплообменниках ФП-22, четырех фланцевых осадочных фильтрах, двенадцати регуляторах «Баттерфляй» и двадцати четырех стальных фланцах. Общая стоимость оборудования – 130 тысяч гривен.

Председатель мариупольского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) София Попович заверила, что организация и дальше будет помогать мариупольцам.