ТОП-100 самых богатых украинцев: Порошенко сдает позиции, Ахметов – по-прежнему лидер

Журнал «Фокус» обнародовал рейтинг 100 самых богатых людей Украины по итогам 2016 года. При расчете учитывались основные бизнес-активы, принадлежащие предпринимателям, а также прибыль, полученная от продажи бизнеса за последние восемь лет.

Самым богатым по-прежнему является Ринат Ахметов. Его состояние оценивают в $2,2 млрд. За ним идут совладельцы группы "Приват" Игорь Коломойский ( $1,2 млрд) и Геннадий Боголюбов ($1,2 млрд) и владелец EastOne Виктор Пинчук ($1,1 млрд).

Также в первую десятку вошли владелец "Кернел Групп" Андрей Веревский ($871 млн), владелец "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк ($738 млн), владелец DCH Group Александр Ярославский ($734 млн), собственник Ferrexpo Константин Жеваго ($635 млн) и владелец Group DF Дмитрий Фирташ ($623 млн). Президент Украины Петр Порошенко ($589 млн) за год спустился с 8 места на 10-е.

Новыми участниками рейтинга стали: совладелец телеканала "Интер" Валерий Хорошковский (20-е место, $356 млн), председатель совета директоров MCG Павел Фукс (24 место, $270 млн), собственник и президент группы компаний "Прометей" Рафаэль Гороян (65 место, $90 млн), совладелец Имэксбанка Леонид Климов (71 место, $75 млн), возглавлявший "Формулу смаку" Александр Табалов (74 место, $70 млн), совладелец "Калинового края" Геннадий Бобов (75 место, $69 млн), крупнейший акционер Новокраматорского машзавода Георгий Скударь (79 место, $63 млн), глава и совладелец Крюковоского вагоностроительного завода Владимир Приходько (83 место, $62 млн).