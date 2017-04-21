Дефицит табачных изделий приучит украинцев к здоровому образу жизни?

Наверное, все украинские любители выкурить сигаретку-другую в последнее время столкнулись с таким феноменом, как дефицит сигарет в стране, хотя раньше подобного не наблюдалось. Так что же произошло? И почему об этой проблеме ни ритейлеры, ни чиновники, ни СМИ не упоминают на протяжении столь длительного времени, хотя табачные полки опустели уже несколько недель назад?

Такое умалчивание порождает массу слухов в народных массах. А началась „эпопея“ с сигаретами, по информации UBR, с изъятия в киевском аэропорту Борисполь партии контрабандных сигарет на общую сумму 15 миллионов гривен, которые предназначались для компании TEDIS.

Компания Tedis Ukraine – крупнейший дистрибьютер сигарет в Украине, согласно данным АМКУ, её доля на рынке составляет более 99%, по сути – это украинский монополист. После изъятия Генеральная прокуратура заблокировала работу компании, поэтому табачные фабрики, заключившие договора с Tedis Ukraine, ныне работают „на склад“ и не могут реализовать свою продукцию.

Именно поэтому и возник в Украине острый дефицит табачной продукции, который нарастает ежедневно, расширяя список дефицитных позиций.

Директором Tedis Ukraine Иваном Бей дефицит на рынке сигарет оценивается в 40%, и связывает он его с блокированием правоохранительными органами работы компании. «В настоящее время рынок табачных изделий находится в состоянии определённой турбулентности в связи с наличием нездорового и непрогнозируемого спроса на табачные изделия. Дефицит сигарет на рынке сейчас составляет 40%, чего никогда ранее не было», - пояснил он агентству «Интерфакс-Украина».

Такая ситуация, по его словам, приведёт к недополучению государственным бюджетом только по акцизу за апрель 1,1 миллиарда гривен.

Далее он подчеркнул: «Наша компания имеет ряд обязательств перед партнёрами и контрагентами. Для их реализации были открыты новые банковские счета. Отдельно хотелось бы акцентировать внимание на том, что Tedis Ukraine в полном объёме производит все необходимые отчисления в бюджет Украины и своевременно начисляет заработную плату своим сотрудникам (а это более 2600 человек)».

Табачный рынок Украины оценивается экспертами в 30-50 миллиардов гривен, в котором ежедневный оборот достигает 100 миллионов гривен…

Именно по этой причине не исключается передел рынка.

А вот мнение эксперта, кандидата экономических наук Марьяна Заблоцкого: «Такой жёсткий и бескомпромиссный способ расправы с компанией, которая платит огромные налоги, настораживает. Сейчас трудно подсчитать убытки государственного и местных бюджетов, а также производителей от приостановки работы TEDIS, но они, безусловно, будут. Все будет зависеть от того, сколько времени компании будут препятствовать работать. Более того, сложившаяся ситуация с дефицитом табачной продукции может нанести вред здоровью украинцев. Я заметил, что с прилавков в первую очередь исчезают дорогие сигареты и остаются дешёвые. Наконец, дефицит легальной табачной продукции может привести к резкому наводнению рынка контрафактным табаком».