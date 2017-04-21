vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1926 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
21-04-2017, 19:46
Просмотров: 387
Комментариев: 0

В СБУ заявляют о провокациях в Мариуполе накануне майских праздников

Служба безопасности Украины заявляет о наличии информации о попытках дестабилизации ситуации в зоне АТО в первой половине мая – во время праздников. Это и провокационные обстрелы, и распространение фейковой информация.

Уже сейчас на территории Донецкой области зафиксировали 4 факта вандализма, два из них – в Мариуполе. Это нанесение нацистской свастики на памятник погибшим от обстрелов жителям поселка Сартана, вывешивание в Славянске флага ДНР, осквернение якобы от имени представителей национально-патриотических объединений памятника погибшим в период 1941-1945 гг. в Мариуполе и надругательство над государственным флагом Украины в Покровске.

«Управление обращается ко всем гражданам Донецкой области с просьбой взвешенно относиться к подобным инспирированным акциям, осознавать истинные мотивы злоумышленников. Просим не поддаваться на провокации и содействовать правоохранительным органам в установлении организаторов, пособников и исполнителей противоправных действий», - отметили в СБУ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Минобороны: в зоне АТО 2 военных погибли, 8 – ранены

Такие потери ВСУ понесли под Марьинкой и Авдеевкой


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»