В СБУ заявляют о провокациях в Мариуполе накануне майских праздников

Служба безопасности Украины заявляет о наличии информации о попытках дестабилизации ситуации в зоне АТО в первой половине мая – во время праздников. Это и провокационные обстрелы, и распространение фейковой информация.

Уже сейчас на территории Донецкой области зафиксировали 4 факта вандализма, два из них – в Мариуполе. Это нанесение нацистской свастики на памятник погибшим от обстрелов жителям поселка Сартана, вывешивание в Славянске флага ДНР, осквернение якобы от имени представителей национально-патриотических объединений памятника погибшим в период 1941-1945 гг. в Мариуполе и надругательство над государственным флагом Украины в Покровске.

«Управление обращается ко всем гражданам Донецкой области с просьбой взвешенно относиться к подобным инспирированным акциям, осознавать истинные мотивы злоумышленников. Просим не поддаваться на провокации и содействовать правоохранительным органам в установлении организаторов, пособников и исполнителей противоправных действий», - отметили в СБУ.