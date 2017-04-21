Мариупольские депутаты – победители второго этапа областной спартакиады

Сегодня, 21 апреля, в спортивном комплексе «Ильичевец» прошел второй этап областной спартакиады среди чиновников. В нем приняли участие депутаты из Мариуполя, Волновахи, Мангушского, Никольского и Великоновоселовского районов, сообщает пресс-служба горсовета.

Чиновники сменили костюмы на спортивную форму и соревновались в пяти видах спорта: настольный теннис, шахматы, шашки, волейбол и мини-футбол. Главная цель спартакиады - пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружеских связей между городами и посёлками нашего региона.

В результате первыми в общекомандном зачете стала команда Мариупольского горсовета. Победители станут участниками финала в Славянске, который состоится 5 и 6 мая.