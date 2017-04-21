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Рубрика: Новости Донбасса
21-04-2017, 20:26
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Стали известны имена бойцов, погибших в результате обстрелов в зоне АТО

Как сообщалось ранее, вчера, 20 апреля, в результате обстрелов украинских позиций на Донбассе погибли двое военнослужащих. Как выяснилось, это бойцы 72-ой бригады.

Сослуживцы погибших озвучили их имена. Это Александр Кириенко из города Десна Черниговской области и житель Умани Василий Ниженский.

«Александру Кириенко лишь несколько дней назад исполнилось 20 лет: военнослужащий срочной службы, он мог вообще не идти сюда, на один из самых опасных участков фронта. Но, как настоящий патриот и мужчина, подписал контракт и стал вместе с другими Героями на защиту Отечества. Василию Ниженскому было 28 лет, и воевать он пошел, чтобы защитить от вражеского нашествия любимую жену и ребенка», - говорится в сообщении 72-ой бригады.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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