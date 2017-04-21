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Рубрика: Новости Донбасса
21-04-2017, 21:01
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В зоне АТО сегодня ранен военный, тихо лишь на Луганщине

По информации пресс-центра штаба АТО, сегодня, 21 апреля, на Донбассе насчитали 21 нарушение режима прекращения огня. В результате боевых действий ранения получил 1 военнослужащий.

На Приморском направлении били из минометов, танков, автоматических гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также здесь работали снайперы.

На Донецком направлении обстреливали позиции ВСУ в районе Троицкого, Песков, Зайцево и Авдеевки. Здесь также в ход пошло вооружение БМП.

На Луганщине обстрелов не зафиксировано.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»