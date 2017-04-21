В зоне АТО сегодня ранен военный, тихо лишь на Луганщине

По информации пресс-центра штаба АТО, сегодня, 21 апреля, на Донбассе насчитали 21 нарушение режима прекращения огня. В результате боевых действий ранения получил 1 военнослужащий.
На Приморском направлении били из минометов, танков, автоматических гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также здесь работали снайперы.
На Донецком направлении обстреливали позиции ВСУ в районе Троицкого, Песков, Зайцево и Авдеевки. Здесь также в ход пошло вооружение БМП.
На Луганщине обстрелов не зафиксировано.