«Шахтер» обыграл «Динамо». Исход чемпионата решен

Вчера, 21 апреля, на стадионе «Олимпийский» в рамках 26-го тура Премьер-лиги донецкий «Шахтер» сыграл с киевским «Динамо». Еще на 12-й минуте Тайсон Феррейра точно головой отправил мяч в ворота соперника, установив счет 1:0. С этим результатом поединок и завершился.

Теперь «Шахтер» с большим отрывом лидирует в турнирной таблице с 69-ю очками. Далее идет «Динамо» - у него 55 баллов. Таким образом, исход чемпионата формально решен, так как до конца осталось 6 игр.

«Это правда, у нас 14 очков преимущества. Но все должны понимать: ничего еще не закончилось. Я всегда говорил, что мы будем фокусироваться на всех матчах, нас интересуют только победы. Мы очень уважаем «Динамо». После сегодняшнего выигрыша продолжим себя мотивировать на поединки с другими соперниками. Сейчас нужно, чтобы «горняки» ни в коем случае не расслабились, а с теми же амбициями работали на победу. Мы будем делать все, чтобы так и было», - заявил тренер «горняков» Паулу Фонсека.