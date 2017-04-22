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Рубрика: Новости Украины и мира
22-04-2017, 09:00
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СМИ: одна из основных кандидатур на должность главы НБУ – Сергей Тигипко

Одна из основных кандидатур на должность главы Нацбанка вместо Валерии ГонтаревойСергей Тигипко. Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что Тигипко в последнее время весьма близок к президенту Петру Порошенко и глубоко посвящен в коммерческую деятельность последнего.

Кроме того, на днях Сергей Тигипко покинул пост главы АО "ТАСкомбанка" и назначен на должность председателя наблюдательного совета. В пресс-службе банка сообщают: «Решением общего годового собрания акционеров от 20.04.2017 года избран новый состав наблюдательного совета АО "ТАСкомбанк": председатель наблюдательного совета — Тигипко Сергей Леонидович…»

Напомним, Сергей Тигипко уже возглавлял Нацбанк в 2002-2004 годах.




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Редакция «Мариупольских новостей»