В зоне АТО насчитали более 40 обстрелов, ранены 2 военных

По информации пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки насчитали 41 нарушение режима прекращения огня. В результате боевых действий ранения получили 2 военнослужащих.

На Приморском направлении обстреливали позиции ВСУ в районе Новотроицкого, Марьинки, Водяного, Гнутово, Лебединского и Широкино. При этом в ход пошли минометы, танки, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, работали снайперы.

На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Троицкое, Каменка, Пески, Авдеевка, шахта Бутовка и Зайцево, на Луганщине – Крымское, Желтое и Станица Луганская.