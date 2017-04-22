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Рубрика: Новости Донбасса
22-04-2017, 09:54
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В зоне АТО насчитали более 40 обстрелов, ранены 2 военных

По информации пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки насчитали 41 нарушение режима прекращения огня. В результате боевых действий ранения получили 2 военнослужащих.

На Приморском направлении обстреливали позиции ВСУ в районе Новотроицкого, Марьинки, Водяного, Гнутово, Лебединского и Широкино. При этом в ход пошли минометы, танки, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, работали снайперы.

На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Троицкое, Каменка, Пески, Авдеевка, шахта Бутовка и Зайцево, на Луганщине – Крымское, Желтое и Станица Луганская.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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