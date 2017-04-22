Китай готов ввести безвизовый режим с Украиной

Китай приветствует решение Европейского Союза по либерализации визового режима с Украиной. Более того – местные власти и сами готовы предоставить безвиз украинцам.

Об этом заявил посол КНР в Украине Ду Вэй на вчерашней пресс-конференции по случаю установлению 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Китаем.

«Китайская сторона готова в любое время, в соответствии с желанием двух сторон, по принципу равенства и обоюдной выгоды, принять новые меры по обмену людьми между нашими странами, в том числе и безвизовый режим», - сказал он.