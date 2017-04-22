В мариупольской школе из-за «опасной» находки эвакуировали детей

В мариупольской школе №18 правоохранители вместе с учителями провели учения. По легенде, в разгар уроков в коридоре нашли предмет, похожий на взрывное устройство.

Всего за 2 минуты более 600 учащихся эвакуировали из здания школы. Прибывшие на место происшествия правоохранители вместе с собакой обследовали «опасную» находку и выяснили, что внутри – взрывчатка. «Посылку» уничтожили на глазах школьников во взрывозащитном контейнере, сообщает пресс-служба горуправления полиции.

«Правоохранители обследовали всю школу и в очередной раз напомнили о правилах поведения при обнаружении неизвестных и подозрительных предметов, так как с приближением тёплого времени года дети чаще будут находиться на улице и выезжать на природу. А занятия такого рода дисциплинируют учащихся и учат правильному поведению в нестандартных, опасных ситуациях», - подчеркнули в ведомстве.