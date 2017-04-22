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Рубрика: Новости Донбасса
22-04-2017, 11:10
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Все кладбища Донецкой области проверены и взяты под охрану

Сегодня правоохранители Донетчины взяли под охрану все 253 кладбища региона, а места захоронения вблизи линии разграничения (Красногоровка, Авдеевка, Торецк, Сартана, Талаковка) начали патрулировать со вчерашнего дня.

По информации пресс-службы областного главка полиции, до этого все кладбища проверили взрывотехники, особое внимание также уделялось прифронтовым населенным пунктам. Все они также проверены специалистами на отсутствие неразорвавшихся снарядов и диверсионных «закладок».

Сейчас главные задачи силовиков - не допустить диверсий и нарушений публичного порядка. А за правопорядком на дорогах следят стражи порядка, которые будут регулировать подъезды ко всем крупным кладбищам.

Полицейские обращаются к жителям и гостям городов с просьбой быть взаимовежливыми и толерантными, и призывают не нарушать правопорядок и не создавать конфликтных ситуаций.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»